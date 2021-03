Manchester United, Haaland poteva essere già tuo. Nel 2019 affare saltato per questioni di fuso

Il Daily Mirror è tornato ad analizzare il futuro di Erling Haaland, bomber del Borussia Dortmund ambitissimo sul mercato e che già nella prossima sessione estiva potrebbe diventare il pezzo pregiato del movimento: il Manchester United, come noto, è una delle squadre in corsa per il gioiello norvegese, ma il retroscena raccontato dal quotidiano inglese racconta di come, nel 2019, i Red Devils persero la possibilità di prendere il calciatore dal Molde per questioni di... fuso orario. Il club inglese non aveva infatti ancora l'accordo con il suo agente Jim Solbakken e tutto saltò per un malinteso: era stata concordata una call tra i Red Devils e il procuratore alle 9 di mattina, ma il Molde credeva che si riferisse all'orario norvegese (un'ora avanti rispetto a quello britannico) così quando la chiamata arrivò alle 10 norvegesi, il club aveva già trovato l'accordo e chiuso l'operazione con il Salisburgo.

