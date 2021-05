Manchester United, i portieri non convincono: si punta a Oblak, De Gea può essere la chiave

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Sun il Manchester United farà un tentativo per Jan Oblak. I red devils non sono soddisfatti né di David de Gea né di Dean Henderson e cercano di sistemare la porta puntando al portiere sloveno, 28 anni, il cui contratto con l'Atlético Madrid è in scadenza nel 2023 e ha una clausola di 120 milioni. Lo United è pronto a ingolosire i colchoneros inserendo nella trattativa il grande ex De Gea.