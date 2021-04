Manchester United, il presidente Woodward avrebbe comunque salutato a fine anno

Come riportano i colleghi del Daily Mail l’addio di Ed Woodward al Manchester United non sarebbe un fulmine a ciel sereno. Il presidente del club infatti avrebbe comunque lasciato la sua carica al termine della stagione e ha solo anticipato il proprio addio in occasione del caos provocato dalla nascita, e repentina morte, della Superlega. Woodward potrebbe comunque rimanere in carica fino a fine anno per poi dedicarsi ad altro.

Slight confusion (from me) over Ed Woodward's departure. Was due to go at the end of the year and still is. The decision to announce he is going has been brought forward. Remains in post for rest of 2021. Staff told. What a day.

