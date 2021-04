Manchester United, Lindelof: "Obiettivo vincere e passare il turno. Ora sto meglio"

Il difensore del Manchester United Victor Lindelof ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Granada: "Mi sento molto a mio agio con entrambi, sia Henderson che De Gea. Penso che ogni volta che hanno giocato abbiamo mostrato un livello molto alto. Abbiamo grandi portieri e penso che sia sempre un bene per una squadra che tu abbia quella competizione. Ho avuto problemi alla schiena ma mi sento molto meglio di prima. Ovviamente, scenderemo in campo con la mentalità di vincerla e di passare il turno. Ovviamente, ogni volta che giochi in una competizione vuoi vincerla. Non siamo riusciti a farlo in passato, ma speriamo di poter fare un po’ meglio in questa stagione".