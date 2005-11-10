Manchester United, Lisandro Martinez multato nonostante le scuse pubblicate sui social
Simone Lorini
Il difensore del Manchester United, Lisandro Martínez, ha fatto un passo indietro presentando le proprie scuse ufficiali dopo le furiose polemiche scatenate dalle sue recenti dichiarazioni contro i vertici del club. All'indomani della sconfitta di Champions League contro l'Atlético Madrid, il centrale argentino aveva accusato la dirigenza dei Red Devils di aver messo a disposizione del tecnico Michael Carrick una rosa inadeguata. Un'uscita a vuoto che gli è costata una multa formale da parte della società.
Dopo un confronto interno con la dirigenza e lo stesso Carrick, il campione del mondo ha affidato ai social la propria ritrattazione: "Ho avuto un colloquio molto positivo con la dirigenza e il mister, un momento di aperto confronto. Chiedo scusa: sono una persona passionale e la frustrazione per il KO mi ha portato ad esprimere le mie sensazioni nel momento e nel luogo sbagliati".
Il caso rientra alla vigilia del delicato derby contro il Leeds ad Elland Road, una sfida cruciale per un Manchester United in piena crisi: tredicesimo in Premier League con soli sei punti e appena due vittorie raccolte nelle ultime nove uscite complessive.