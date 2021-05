Manchester United-Liverpool 2-4, le pagelle: Firmino killer d'area di rigore, propositivo Jota

vedi letture

Manchester United-Liverpool 2-4

Marcatori: 10' Bruno Fernandes (M), 34' Jota (L), 45'+3', 47' Firmino (L), 68' Rashford (M), 90' Salah (L).

MANCHESTER UNITED

Henderson 5.5 - Tutt'altro che impeccabile la sua respinta in occasione della terza rete del Liverpool realizzata da Firmino. Errore che gli costa l' insufficienza.

Wan-Bissaka 7 - Un moto perpetuo sulla corsia destra: corre, si sovrappone senza trascurare i propri compiti difensivi. Da un suo passaggio scaturisce il gol del momentaneo vantaggio siglato da Bruno Fernandes.

Bailly 6.5 - Prestazione solida del centrale ivoriano, che sin dai primi minuti si mette in luce con chiusure difensive degne di nota. A volte pecca di irruenza. (Dall'86' Matic s.v.).

Lindelöf 6 - Al pari di tutta la squadra, barcolla un po' ad inizio secondo tempo. Per il resto, amministra discretamente la sua zona di competenza.

Shaw 5 - Ad inizio match appare scollegato, come dimostrano alcuni disimpegni pigri. Con il trascorrere dei minuti carbura e offre il suo contributo sulla sinistra. In avvio di ripresa ripiomba nel tunnel e da un suo pallone perso in uscita nasce l'1-3 di Firmino.

McTominay 6.5 - Il solito infaticabile motorino in mediana: vince tantissimi contrasti e mette continuamente in apprensione le menti del centrocampo di Klopp. Per la mole di lavoro che svolge, gli si può perdonare qualche incertezza tecnica. Cala un po' di intensità nella seconda parte di gara.

Fred 5 - La sua prestazione rispecchia quella della squadra: inizia con il piglio giusto, dinamico in recupero e rapido nello smistamento. Poi nel secondo tempo si addormenta e inizia a perdere una miriade di palloni sanguinosi. (Dal 63' Greenwood 6 - Lo United rientra in partita pochi minuti dopo il suo ingresso: nel maggior momento di spinta dei Red Devils, un intervento provvidenziale sulla linea di Phillips gli nega la gioia del gol).

Rashford 6.5 - Nel primo tempo mostra il lato indolente della sua personalità: a parte qualche spunto, spesso si intestardisce preferendo l'assolo alla giocata per i compagni. Nella ripresa cambia marcia, cerca di trascinare i suoi e trova anche la gioia personale.

Bruno Fernandes 6.5 - Sigla la rete del momentaneo 1-0 dei Red Devils, grazie soprattutto alla partecipazione di Phillips. Non ruba particolarmente l'occhio, ma è sempre centrale nei meccanismi della formazione di Solskjær: prezioso anche in serate non esaltanti.

Pogba 6 - Alterna ad un primo tempo pimpante, una ripresa più in ombra. Ad ogni modo, non esce mai dalla partita: cerca sempre di smarcarsi per fornire una soluzione ai compagni e si sacrifica in ripiego quando necessario. Perde la marcatura di Firmino nel gol dell'1-2 dei Reds.

Cavani 6 - Non riceve un gran numero di rifornimenti, eppure non fa mancare il proprio apporto alla squadra, come dimostra l'assist fornito a Rashford. Sciupa l'unica palla gol della sua partita su regalo di Alisson.

LIVERPOOL

Alisson 6 - Non viene sollecitato spesso dagli attaccanti dei Red Devils. Ad inizio gara commette un clamoroso errore in costruzione di cui, per sua fortuna, Cavani non approfitta.

Alexander-Arnold 7 - Anche nei minuti di maggior difficoltà della squadra, è uno dei pochi a rendersi pericoloso partendo dall'out di destra. Confeziona l'assist per la testa di Firmino.

Phillips 6.5 - Con una deviazione fortuita sul tiro di Bruno Fernandes mette a referto un semi autogol. Nonostante ciò, non si abbatte e conduce una gara solida, durante la quale fornisce anche il pallone a Jota per la rete del momentaneo 1-1. Salva sulla linea una conclusione ravvicinata di Greenwood.

R. Williams 6 - Nonostante l'inesperienza dettata dalla giovane età, non si fa intimorire dalla presenza di Cavani e gli tiene testa.

Robertson 6.5 - Solido in fase difensiva e intraprendente in attacco: prestazione completa per l'esterno scozzese.

Thiago Alcántara 6 - Tra i centrocampisti, è quello che cerca di allacciare di più il gioco, anche se non ha la brillantezza e il passo dei tempi migliori. Meglio nelle intenzioni, che nei fatti.

Fabinho 6 - Esegue il solito lavoro sporco davanti alla difesa: cerca di tappare i buchi e consegnare il pallone ai compagni dai piedi migliori.

Wijnaldum 5.5 - Non garantisce il cambio di passo a centrocampo: a parte qualche giocata di qualità, non incide mai realmente. (Dal 74' Jones s.v.).

Salah 6.5 - Non spicca nell'arco dei 90': la difesa dello United lo contiene bene e lui spesso finisce per isolarsi dalla manovra. Riscatta la sua prestazione nel finale con la rete del definitivo 2-4: un sinistro preciso da distanza ravvicinata su cui Henderson nulla può. (Dal 90'+2' N. Williams s.v.).

Firmino 7 - Killer d'area di rigore a cavallo delle due frazioni di gioco: prima converte in rete di testa il cross di Alexander-Arnold, poi sigla la doppietta approfittando di una respinta corta di Henderson. Lo si vede poco nell'arco dell'incontro, solo quando conta.

Jota 7 - Il gol del momentaneo pareggio è niente di quanto più meritato per l'attaccante portoghese, che tra gli uomini offensivi di Klopp è quello più propositivo. Spesso sguscia via sulla sinistra e non ha paura di mettersi in proprio. Colpisce anche un palo. (Dal 74' Mané s.v.).