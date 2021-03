Manchester United, Maguire: "La nostra mentalità è cambiata. Ora siamo più costanti"

vedi letture

Il capitano del Manchester United Harry Maguire ha parlato al sito ufficiale della UEFA del momento dei Red Devils: "Siamo migliorati nettamente. Sono arrivato due anni fa e la gente non pensava che saremmo arrivati fra le prime quattro, invece ci siamo riusciti. Poi inizia la stagione successiva e la gente pensa di nuovo che non arriverai fra le prime quattro. Poi però ti ritrovi secondo e tutti iniziano a dire: 'll Manchester United è secondo, dovrebbe lottare per il primo posto'. E’ sempre così... è una questione di pretese, pretese e pretese. La nostra mentalità è cambiata. Ora siamo più costanti. Ovviamente è stato brutto essere eliminati dalla Champions League, ma siamo in buona posizione in Premier League e dobbiamo consolidarla".