Manchester United, Martial protagonista col City. Scholes: "Deve essere più spietato"

vedi letture

Paul Scholes, ex leggenda del Manchester United, dopo il derby vinto dai Red Devils, elogia la prestazione di Anthony Martial, che ieri ha guidato l'attacco dello United prendendo il posto di Cavani: "Ha qualità, mi piace molto. Non ha segnato, è vero, ma ha avuto una grande opportunità ed è stato una minaccia costante per la difesa del City. Se ritrova la giusta fiducia, può diventare il vero goleador del Manchester United. Per farlo però deve diventare più egoista e spietato: quando hai un'occasione, se guidi l'attacco del Manchester United, devi segnare".