Manchester United, occhi in casa Bayer Leverkusen: avviati contatti per Bailey e Tapsoba

Occhi in casa Bayer Leverkusen. Il Manchester United è da sempre molto attento al mercato in Germania e, stando a quanto riportato dall'Express, avrebbe messo nel mirino Edmond Tapsoba (22), difensore centrale, e Leon Bailey, attaccante accostato anche a Milan e Tottenham, entrambi in forza al Leverkusen. Contatti avviati, ovviamente per l'estate. Ma il Bayer è bottega cara.