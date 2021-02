Manchester United, per il dopo Pogba si guarda in casa Real. Obiettivo Valverde

Il Manchester United si sta guardando intorno per trovare un erede di Paul Pogba qualora il francese non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e quindi essere messo sul mercato nella prossima estate. Secondo il Mirror l’obiettivo dei Red Devils sarebbe Federico Valverde, classe ‘98, del Real Madrid. Club quest’ultimo che orma da diversi anni punta l’ex juventino per rinforzare il proprio centrocampo.