Manchester United, Shaw verso il rinnovo coi Red Devils

Il Manchester United prepara un adeguamento di contratto per Luke Shaw. Il terzino sinistro, reduce da un campionato europeo giocato al di sopra delle aspettative, potrebbe prolungare la sua permanenza all'Old Trafford. Il giocatore è fondamentale per il progetto dei Red Devils e nelle prossime settimane le parti si incontreranno per poter trovare un nuovo accordo.