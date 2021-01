Manchester United, Solskjaer conferma: Rojo e Romero non verranno confermati

vedi letture

Ole Gunnar Solskjaer, ha confermato oggi in conferenza stampa in vista della sfida di FA Cup contro il Watford che i contratti in scadenza di Marcos Rojo e Sergio Romero non verranno prolungati e che si cercheranno acquirenti già in questa finestra di mercato. Rojo, 30 anni, era rientrato dal prestito all'Estudiantes dove però ha potuto giocare solo una partita, prima dello scoppio della pandemia. Per lui fin qui solo 45 minuti giocati con la squadra riserve. Romero non è stato inserito nemmeno in lista Premier League.