Ufficiale Sergio Romero rinnova con il Boca: l'ex di Venezia e Samp resterà fino al 2025

Sergio Romero non si ferma. Il portiere argentino, 37 anni, ha rinnovato oggi il suo contratto con il Boca Juniors, in scadenza il 31 dicembre 2024; il nuovo accordo durerà fino al termine del 2025.

Il Chiquito, ex giocatore di Sampdoria, Venezia, Manchester United e Monaco, ha disputato 22 partite in questa stagione, subendo 21 reti e mantenendo la porta inviolata in 8 occasioni.