Ufficiale Marco Pasalic vola negli Stati Uniti: è il nuovo "Designated Player" di Orlando

vedi letture

Il sogno americano può cominciare per Marco Pasalic (24 anni). L'esterno offensivo classe 2000, cercato anche dall'Hellas Verona in questa finestra di mercato, continuerà la sua carriera in MLS, all'Orlando City.

Nato a Karlsruhe e cresciuto calcisticamente in Germania, dove ha giocato nelle categorie giovanili con le maglie di Hoffenheim, Karlsruhe, Stoccarda e Borussia Dortmund, Pasalic si è trasferito a Rijeka nel 2023 e ha realizzato 16 reti e 9 assist in 68 partite, meritandosi anche la chiamata della Nazionale croata (cinque presenze e un gol). Pasalic - che non è parente dell'atalantino Mario - si trasferisce a Orlando per 5 milioni più uno di bonus e il 10% sulla futura rivendita in favore della squadra croata e viene ingaggiato come "Designated Player".