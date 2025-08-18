Ufficiale L'ex Milan André Silva riparte dalla Spagna: ha firmato con l'Elche

L’Elche e il Lipsia hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di André da Silva, che vestirà la maglia biancoverde fino al 2026. Il suo contratto prevede anche un’opzione di estensione per un’ulteriore stagione.

André Silva (Portogallo, 6/11/1995) è un attaccante portoghese con ampia esperienza nei principali campionati europei. Cresciuto nelle giovanili del FC Porto, ha debuttato con la prima squadra affermandosi rapidamente come uno degli attaccanti più promettenti della sua generazione, distinguendosi per la sua capacità realizzativa, l’istinto in area e il potente tiro con entrambi i piedi.

Dopo l’esperienza in Portogallo, André da Silva è approdato in Serie A con il Milan, dove ha iniziato a imporsi come centravanti di primo livello sul palcoscenico europeo. In seguito è arrivato in Spagna, dove ha già conosciuto LaLiga con le maglie di Siviglia FC e Real Sociedad, consolidandosi come attaccante versatile e competitivo nelle competizioni di massimo livello. Il suo percorso è poi proseguito in Bundesliga con l’RB Leipzig, dove ha lasciato il segno con gol decisivi sia a livello nazionale che internazionale.

Nazionali portoghese, ha disputato competizioni come l’Europeo e la Nations League, vinta nel 2019, dimostrando sempre la sua capacità di emergere nei momenti chiave. Il suo stile di gioco unisce tecnica, potenza e intelligenza tattica, qualità che gli consentono di adattarsi a diversi sistemi e di contribuire sia alla costruzione che alla finalizzazione delle azioni.

Con esperienza, qualità e ambizione, André da Silva si unisce al progetto franjiverde per rinforzare l’attacco dell’Elche CF e guidare il reparto offensivo con gol e determinazione. Il suo arrivo rappresenta un innesto di altissimo livello per il Martínez Valero e un nuovo capitolo nella sua carriera, che ora si scrive in biancoverde.

Benvenuto, André!