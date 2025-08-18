Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

L'ex Milan André Silva riparte dalla Spagna: ha firmato con l'Elche

L'ex Milan André Silva riparte dalla Spagna: ha firmato con l'ElcheTUTTO mercato WEB
© foto di Image Sport
Oggi alle 18:04Calcio estero
di Daniel Uccellieri

L’Elche e il Lipsia hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di André da Silva, che vestirà la maglia biancoverde fino al 2026. Il suo contratto prevede anche un’opzione di estensione per un’ulteriore stagione.

André Silva (Portogallo, 6/11/1995) è un attaccante portoghese con ampia esperienza nei principali campionati europei. Cresciuto nelle giovanili del FC Porto, ha debuttato con la prima squadra affermandosi rapidamente come uno degli attaccanti più promettenti della sua generazione, distinguendosi per la sua capacità realizzativa, l’istinto in area e il potente tiro con entrambi i piedi.

Dopo l’esperienza in Portogallo, André da Silva è approdato in Serie A con il Milan, dove ha iniziato a imporsi come centravanti di primo livello sul palcoscenico europeo. In seguito è arrivato in Spagna, dove ha già conosciuto LaLiga con le maglie di Siviglia FC e Real Sociedad, consolidandosi come attaccante versatile e competitivo nelle competizioni di massimo livello. Il suo percorso è poi proseguito in Bundesliga con l’RB Leipzig, dove ha lasciato il segno con gol decisivi sia a livello nazionale che internazionale.

Nazionali portoghese, ha disputato competizioni come l’Europeo e la Nations League, vinta nel 2019, dimostrando sempre la sua capacità di emergere nei momenti chiave. Il suo stile di gioco unisce tecnica, potenza e intelligenza tattica, qualità che gli consentono di adattarsi a diversi sistemi e di contribuire sia alla costruzione che alla finalizzazione delle azioni.

Con esperienza, qualità e ambizione, André da Silva si unisce al progetto franjiverde per rinforzare l’attacco dell’Elche CF e guidare il reparto offensivo con gol e determinazione. Il suo arrivo rappresenta un innesto di altissimo livello per il Martínez Valero e un nuovo capitolo nella sua carriera, che ora si scrive in biancoverde.
Benvenuto, André!

Attiva l’Offerta con DAZN e Prime e Risparmi il 50% fino a Gennaio 2026. Scopri la Promo di TIMVISION!
Articoli correlati
André Silva dice no ad un ritorno in Italia. Lo aspettano gli spagnoli dell'Elche... André Silva dice no ad un ritorno in Italia. Lo aspettano gli spagnoli dell'Elche
L’ex Milan André Silva prossimo a lasciare il Lipsia. Lo attende l’Elche L’ex Milan André Silva prossimo a lasciare il Lipsia. Lo attende l’Elche
Elche, colpo a sorpresa: raggiunto un accordo con il Lipsia per André Silva Elche, colpo a sorpresa: raggiunto un accordo con il Lipsia per André Silva
Altre notizie Calcio estero
Mastantuono la risposta a Yamal? Il giovane talento pronto a debuttare col Real Madrid... Mastantuono la risposta a Yamal? Il giovane talento pronto a debuttare col Real Madrid
Real Oviedo, rinforzo in difesa: dal Villarreal arriva l'ivoriano Eric Bailly UfficialeReal Oviedo, rinforzo in difesa: dal Villarreal arriva l'ivoriano Eric Bailly
Argentina, quattro"italiani" convocati da Scaloni: ci sono Nico Paz e Valentin Carboni... Argentina, quattro"italiani" convocati da Scaloni: ci sono Nico Paz e Valentin Carboni
L'ex Milan André Silva riparte dalla Spagna: ha firmato con l'Elche UfficialeL'ex Milan André Silva riparte dalla Spagna: ha firmato con l'Elche
Tottenham, blindato Romero: l'ex Atalanta firma un rinnovo a lungo termine UfficialeTottenham, blindato Romero: l'ex Atalanta firma un rinnovo a lungo termine
Norimberga, ci siamo per Zoma dell'AlbinoLeffe: l'attaccante ha superato le visite... TMWNorimberga, ci siamo per Zoma dell'AlbinoLeffe: l'attaccante ha superato le visite mediche
Bayern, il monito di Kane sul mercato è corretto: poche alternative soprattutto in... Bayern, il monito di Kane sul mercato è corretto: poche alternative soprattutto in attacco
Manchester United k.o. all'esordio, Neville avverte: "Serve un portiere, Donnarumma... Manchester United k.o. all'esordio, Neville avverte: "Serve un portiere, Donnarumma ideale"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Lookman e Konè è un’Inter da scudetto. Lucca vediamo se vale il Napoli. Ultimatum Gasp. Vlahovic perchè restare dove nessuno ti vuole. Dopo Leoni teniamoci Comuzzo
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
4 Con Lookman e Konè è un’Inter da scudetto. Lucca vediamo se vale il Napoli. Ultimatum Gasp. Vlahovic perchè restare dove nessuno ti vuole. Dopo Leoni teniamoci Comuzzo
5 Lukaku fuori dalla lista in Serie A? In un caso il belga sarebbe sicuro di essere inserito
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, no del Manchester United per Zirkzee: i Red Devils propongono Hojlund
Immagine top news n.1 Lukaku fuori dalla lista in Serie A? In un caso il belga sarebbe sicuro di essere inserito
Immagine top news n.2 Il Napoli perde Lukaku per infortunio, ma per quanto? Parola al dottor Manzuoli
Immagine top news n.3 Napoli, brutte notizie: lesione di alto grado alla coscia per Lukaku. Il bollettino
Immagine top news n.4 Roma, stop alla trattativa per Sancho: il giocatore non ha accettato l'offerta giallorossa
Immagine top news n.5 Atalanta, Zalewski arrivato a Bergamo per le visite mediche: le immagini
Immagine top news n.6 Inter e Milan attendono Lookman e Hojlund: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.7 Napoli, ecco Miguel Gutierrez: il settimo acquisto azzurro è arrivato a Villa Stuart
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incredibile spregiudicatezza del progetto del nuovo Parma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I due giocatori da non perdere nel nuovo Sassuolo che nasce di Fabio Grosso
Immagine news podcast n.2 Heggem e Vitik. Così Sartori ha deciso di investire ancora una volta sulle sue idee
Immagine news podcast n.3 L'Udinese ha preso uno dei giovani talenti più ambiti in mezza Europa
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione del Liverpool passa anche da un colpo in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Chi è il sostituto ideale di Lukaku per il Napoli? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Vaciago: “Vlahovic? Milan o Milan, bella grana per la Juve”
Immagine news Serie A n.3 Recalcati: ”Non capisco il mercato dell’Inter. Pio Esposito miglior acquisto”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il ct della Polonia sul trasferimento di Zalewski all'Atalanta: "Tutti ne trarranno beneficio"
Immagine news Serie A n.2 Lukaku ko, il Napoli chiede tempo all'Udinese: slittano le visite mediche di Cheddira
Immagine news Serie A n.3 Como, Da Cunha: "Quest'anno vogliamo vincere ogni gara. Fabregas ci ha detto una cosa"
Immagine news Serie A n.4 Hellas Verona, piove sul bagnato: problema alla coscia per Valentini in Coppa Italia
Immagine news Serie A n.5 L'ex Reginaldo lancia la Fiorentina: "E Moise Kean può vincere la classifica cannonieri"
Immagine news Serie A n.6 Lega Serie A: "Supercoppa Europea a Udine un orgoglio per il calcio italiano"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, ecco il comunicato su Lovato: prestito con obbligo condizionato dalla Salernitana
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Fontanarosa arriverà a titolo definitivo. L'Inter conserverà una percentuale
Immagine news Serie B n.3 Pio Esposito: "Due anni allo Spezia indimenticabili e fondamentali. Così è nata la mia esultanza"
Immagine news Serie B n.4 Spezia alle prese con la lista over: Lapadula per ora c'è. In tre saranno esclusi
Immagine news Serie B n.5 Bari, riprende quota l'ipotesi Maggiore per il centrocampo. È in uscita dalla Salernitana
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, doppio innesto in arrivo: Abildgaard a centrocampo e Coucke fra i pali
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Pasini: "Ieri giornata emozionante. Ringrazio i tifosi per il loro calore"
Immagine news Serie C n.2 Renate alla ricerca di un esterno di centrocampo under. Ma prima ci sono tre uscite da fare
Immagine news Serie C n.3 Il Livorno rinforza la difesa con un innesto di prospettiva: ha firmato il 2005 Ghezzi
Immagine news Serie C n.4 Lovato all'Empoli, il percorso inverso lo fa Brancolini: firmerà con la Salernitana. I dettagli
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, Buscè tuona e la società si accende. Possibile l'imminente arrivo di quattro innesti
Immagine news Serie C n.6 Luci accese allo stadio 'Picchi': Livorno-Ternana opening day della Serie C 2025-26
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Rizzon: "Con cuore, impegno e dedizione arriveremo distanti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Piovani: "Arrivare almeno nelle prime tre in classifica, per la Champions"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve Women, Canzi sulla vittoria di The Women’s Cup: "Siamo in crescita, miglioreremo"
Immagine news Calcio femminile n.4 The Women’s Cup '25: il successo dell'evento di calcio femminile ospitato da Mercury 13
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, è nuovamente addio con Diaz: la francese torna in prestito al Fleury
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, sovraccarico muscolare per Bonansea. Non convocata per la The Women's Cup
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Morata al Como non solo per il lago…