Ufficiale Real Oviedo, rinforzo in difesa: dal Villarreal arriva l'ivoriano Eric Bailly

Eric Bailly è un nuovo giocatore del Real Oviedo. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

Il Real Oviedo ed Eric Bailly hanno raggiunto un accordo affinché il difensore ivoriano si unisca alla squadra della capitale delle Asturie fino al 30 giugno 2027.

Eric Bailly è nato il 12 aprile 1994 a Bingerville, in Costa d’Avorio. La sua avventura nel calcio spagnolo è iniziata a soli 17 anni, quando si è unito all’RCD Espanyol, con cui ha debuttato in Primera División nel 2014. Il suo ottimo rendimento con la squadra catalana attirò l’attenzione del Villarreal CF, che lo ingaggiò nel gennaio 2015.

Con il “submarino amarillo”, Bailly ha disputato un totale di 47 partite, affermandosi come un giocatore importante, riconosciuto per la sua potenza fisica e la sua efficacia nei duelli aerei.

Con numerosi club interessati a lui, nell’estate del 2016 fu il Manchester United a spuntarla, investendo una cifra considerevole che rese la sua cessione la più costosa della storia del Villarreal CF fino a quel momento.

In seguito, il difensore ha giocato con l’Olympique Marsiglia e il Beşiktaş, prima di fare ritorno nuovamente al Villarreal CF il 30 dicembre 2023. In quel momento, il “submarino amarillo” stava attraversando un periodo difficile in Liga, e Bailly fu determinante nella ripresa della squadra durante la seconda metà della stagione.

Ora, il calciatore ivoriano approda al Real Oviedo per rinforzare la squadra di Paunović e diventare così un nuovo innesto per i biancoblu.