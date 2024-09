Ufficiale Marlon cambia ancora squadra: l'ex Sassuolo e Monza firma col Los Angeles FC

In Italia l'abbiamo visto con le maglie di Sassuolo (soprattutto) e Monza, dopodiché era volato in Brasile, direzione Fluminense, dove ha trascorso due stagioni. Ora dal Brasile si trasferisce ancora, stavolta negli Stati Uniti, precisamente in California. Marlon cambia di nuovo squadra e riparte dal Los Angeles FC.

Il difensore brasiliano si era svincolato dal Fluminense, era un parametro zero e ora ha firmato con il sodalizio della MLS. L'accordo è di una sola stagione e scadrà a giugno 2025. Di seguito l'annuncio del Los Angeles FC circa l'arrivo del centrale classe 1995.