Marsiglia, McCourt: "Superlega va contro la cultura calcistica europea. Ci opponiamo"

L’azionista di maggioranza dell’Olympique Marsiglia Frank McCourt con una nota sul sito del club ha detto la sua sulla Superlega: “Come statunitense che ha avuto il privilegio di essere un dirigente e un proprietario di un club in entrambi i continenti ho imparato che la cultura dello sport in Europa è diversa da quella degli Stati Uniti e andrebbe rispettata. In Europa il sistema non si basa sulla centralizzazione del potere nelle mani di pochi. Certo dobbiamo trovare un modello che sia sostenibile e che richieda cambiamenti e questo è lo sforzo intrapreso dalla UEFA e che noi sosteniamo. Non è il momento di rompere questo schema, ma di trasformarlo restando fedeli ai valori fondamentali della cultura calcistica europea. Noi tutti dell’Olympique Marsiglia ci opponiamo con forza alla proposta di alcuni club di creare una Superlega europea”.