Marsiglia, Villas-Boas sull'arrivo di Lirola: "Lo seguivamo dall'estate ma non si poteva fare"

Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal Trophée des Champions, ovvero la Supercoppa francese, in programma a Lens fra Paris Saint-Germain e Marsiglia, il tecnico dell'OM André Villas-Boas ha parlato del nuovo acquisto Pol Lirola, per il quale manca soltanto l'annuncio ufficiale: "Lo seguivamo da questa estate ma non era possibile chiudere l'accordo. Piace molto a Pablo (Longoria, il direttore operativo)".