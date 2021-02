Mathieu: "A Barcellona ultimo anno orrendo: mi addossarono le colpe per il KO con la Juve"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Rac1, Jeremy Mathieu ha ricordato i momenti difficii vissuti con la maglia del Barcellona, club nel quale ha giocato per tre stagioni (dal 2014 al 2017): "L'ultimo anno è stato devastante. In particolare, mi hanno addossato tutte le colpe per la sconfitta di Torino (3-0 nella sfida dei quarti di Champions, con doppietta di Dybala e gol di Chiellini, ndr). Sono stato sostituito all'intervallo, in panchina mi sentivo solo. Nessuno mi ha sostenuto". Al termine di quell'annata, il difensore francese si trasferì allo Sporting.