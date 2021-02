Mathieu: "Griezmann ha sbagliato ad andare al Barça. Lenglet? Lo stanno uccidendo"

Intervistato da RAC1 l’ex difensore del Barcellona Jeremy Mathieu ha parlato delle difficoltà di due suoi connazionali come Antoine Griezmann e Clement Lenglet al centro di numerose critiche: “Antoine non riesce a esprimersi allo stesso livello di quando era all’Atletico Madrid, penso che sia stato un errore per lui andare in blaugrana. - continua Mathieu – Lenglet? Mi ricorda quello che ho vissuto io nel mio ultimo anno, lo stanno uccidendo. Anche se si gioca in undici attaccano tutti lui, come succedeva con me. Mi sentivo solo nello spogliatoio e nessuno allora mi aveva sostenuto. Ora sembra lo stesso per lui, ma deve restare positivo”.