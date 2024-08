Mathieu Valbuena torna in Grecia. Il 39enne francese ha firmato con l'Athens Kallithea

Continua la storia d'amore tra Mathieu Valbuena e il calcio greco. L'attaccante francese, fino a qualche ora fa svincolato, ha firmato infatti con l'Athens Kallithea FC. Dopo aver lasciato l'Olympiacos nel 2023, il 39enne ha trascorso l'ultima stagione a Cipro con l'Apollon Limassol, totalizzando 36 presenze con otto gol e cinque assist. Di seguito l'annuncio ufficiale del suo ritorno in Souper Ligka Ellada, la massima divisione del campionato greco di calcio.

Mathieu Valbuena joins AKFC

The legendary former Marseille, Lyon, and Olympiacos attacker signs a one-year contract with the club.

EN: https://t.co/zL5aGuNgWD

GR: https://t.co/anuSDBucua#AKFC66 pic.twitter.com/hnwTM0Wz40

— Athens Kallithea FC (@AKFC66) August 5, 2024