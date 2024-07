Ufficiale Mbacke nuovo giocatore del Barça B. Addio Los Angeles FC dopo il prestito del 2023-24

vedi letture

Mamadou Mbacke torna a Barcellona, stavolta per restare. Il difensore classe 2002, reduce dal prestito nella seconda squadra blaugrana della passata stagione, è stato acquistato a titolo definitivo dal club catalano. Dopo aver accumulato 22 presenze con due gol e un assist nel 2023-2024, il giovane nazionale senegalese saluta dunque il Los Angeles FC per trasferirsi in pianta stabile al Barça. Contratto fino al 2026 con altri due anni opzionali.

Di seguito gli annunci del Los Angeles FC e del Barcellona.



Part of our History. Mamadou Fall joins @FCBarcelona on a permanent transfer. — LAFC (@LAFC) July 22, 2024