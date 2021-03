Mbappé fuori per infortunio a Lione, Pochettino rassicura: "Solo un colpo, cambio precauzionale"

Il Paris Saint-Germain si aggiudica lo scontro diretto con il Lione e vola in vetta alla classifica di Ligue 1. Dopo il fischio finale, il tecnico dei parigini Mauricio Pochettino ha dichiarato in conferenza: "Abbiamo giocato un grande calcio per circa un'ora contro un avversario difficile da affrontare, che ha avuto una settimana per preparare la partita: devo fare i complimenti ai miei giocatori. Il nostro obiettivo è vincere le partite con continuità, anche se a volte alcuni fattori possono rendere le cose più complicate". L'allenatore ha poi rassicurato sulle condizioni di Mbappé, che ha lasciato il posto al settantesimo a Neymar dopo essersi accasciato a terra per qualche secondo: "L'ho sostituito per precauzione, ha ricevuto un colpo. Se abbiamo mandato un messaggio alla concorrenza? No, non ne invio nemmeno a mia moglie, che vive a Londra (ride, ndr). È un messaggio rivolto a noi stessi".