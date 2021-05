Mbappé stabilisce le condizioni per restare al PSG: "Voglio un progetto vincente"

vedi letture

Eletto quest'oggi miglior giocatore della Ligue 1 2020/21, l'attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé - legato al club parigino da un altro anno di contratto - quest'oggi ha spiegato le sue condizioni per restare al PSG e prolungare il contratto: "Tutti sanno che ho un profondo attaccamento per questo club. Sarò sempre stato grato al presidente, ai miei vari allenatori. Dopodiché, quello che voglio è vincere. Voglio sentire di essere in un posto dove posso davvero vincere, dove c'è un progetto solido intorno a me. Mangio calcio, vivo il calcio e quindi il progetto sportivo è fondamentale".

Mbappè dovrà ora decidere cosa fare del suo futuro: in caso di mancato rinnovo scontata la sua cessione questa estate, col Real Madrid in pole.