Ufficiale McNair resta in Inghilterra: l'ex Manchester United va in prestito al West Bromwich

vedi letture

Paddy McNair sembrava destinato ad un'esperienza in MLS, essendo stato acquistato in estate dal San Diego FC. Invece il difensore inglese cresciuto nel Manchester United, in queste ore, ha avuto la certezza di restare in patria con la cessione in prestito al West Bromwich.

Di seguito l'annuncio ufficiale di questa operazione in entrata, sui profili social dei Baggies: Siamo lieti di annunciare l'ingaggio di Paddy McNair in prestito dal San Diego FC, squadra della MLS! Benvenuto all'Albion, Paddy!".