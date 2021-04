Messi-Barça, prove di rinnovo. Il padre della Pulce è arrivato in città

Entra nel vivo la trattativa per il rinnovo di Lionel Messi con il Barça. Stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, il padre della Pulce, che detiene la procura del fuoriclasse argentino, ha raggiunto Barcellona nelle scorse ore. L'arrivo in città di Jorge Messi sarà propedeutico ad accelerare i discorsi con la dirigenza blaugrana per il prolungamento del rosarino, il cui contratto è in scadenza il giugno prossimo.