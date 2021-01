Messi è l'incubo dell'Athletic Club: baschi mai vincenti in 26 confronti contro l'argentino

Qual è l'avversario che Lionel Messi ha affrontato più volte senza mai perdere? A rivelarlo è Opta, che spiega come il fenomeno argentino sia diventato da diversi anni un autentico spauracchio per l'Athletic Club: in 26 partite disputate in LaLiga contro i baschi con Messi in campo, il Barcellona ne ha vinte 20 e pareggiate 6. Nemmeno l'arrivo in panchina di Marcelino ha fermato questa striscia negativa, perché ieri è arrivata una nuova sconfitta, per 3-2 in casa.