Messi e Ronaldo compagni di squadra: questo il sogno di Beckham per l'Inter Miami

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo compagni di squadra. Non è utopia, almeno per David Beckham, che come riportato dal The Sun, sogna la clamorosa doppietta con i protagonisti indiscussi del calcio degli "Anni Dieci". "Abbiamo giocatori del calibro di Higuain e Matuidi che riescono ad aumentare il livello della nostra squadra, ma allo stesso modo il nostro obiettivo è di aggiungere altri grandi nomi alla rosa. Messi e Ronaldo sono stati al top del mondo del calcio negli ultimi quindici anni, è chiaro che sono i tipi di giocatori che vorremmo portare a Miami".