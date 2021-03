Messi tradito dai compagni di reparto: Griezmann e Dembele non sono all'altezza

vedi letture

Se Karim Benzema, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, si è ritrovato a sobbarcarsi quasi da solo tutto il peso dell'attacco del Real Madrid, lo stesso si può dire per Lionel Messi. La rinuncia a Luis Suarez ha reso ancora più centrale il ruolo del fuoriclasse argentino, unico in grado di trovare la rete nella doppia sfida contro il Paris Saint-Germain. Un dato sottolineato da As, che evidenzia la distanza siderale tra il 10 blaugrana e il resto dei compagni di reparto: la prestazione di Dembélé è stata convincente, ma il francese è mancato proprio sul più bello, ovvero nella fase conclusiva. Antoine Griezmann, invece, continua a essere un corpo perlopiù estraneo: mai inserito pienamente negli schemi, il francese non è riuscito a mostrare quelle qualità ammirate in passato, sia con la Francia che con l'Atletico Madrid. Se il Barcellona nutre speranze di trattenere Messi, dovrà innanzitutto pensare ad affiancargli un compagno all'altezza, come era stato l'uruguaiano e, prima ancora, Neymar.