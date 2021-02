Messi miglior goleador del 2021 nelle prime 5 leghe europee. Anche André Silva sul podio

Riposti in un cassetto i bollori di un'estate in cui sembrava davvero ad un passo dall'addio al Barcellona, Leo Messi continua ad essere un leader imprescindibile per i blaugrana. L'ottimo momento che vive la Pulce, in gol anche ieri contro il Siviglia, è inquadrato dai numeri: nessuno nelle cinque migliori leghe d'Europa ha segnato come lui nell'anno solare corrente. Sono infatti dodici le reti all'attivo dell'argentino in questo 2021: una in più di Lewandowski e due in più rispetto ad André Silva, che occupano rispettivamente il secondo e il terzo gradino di questa speciale graduatoria.