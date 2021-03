Messico, i convocati per le sfide a Galles e Costarica: Martino non risparmia Lozano

Il Tata Martino, ct della Nazionale del Messico non risparmia a Hirving Lozano la convocazione per le sfide contro il Galles e Costarica che però quanto meno si giocheranno in Europa e non in Centro America. Nonostante l'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane dunque, Chucky dovrà comunque rispondere presente alla chiamata della sua selezione. Ecco la lista completa: