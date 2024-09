Ufficiale Meteora del Manchester United, il serbo Tosic annuncia il ritiro dal calcio giocato

Zoran Tosic lascia il calcio giocato in maniera ufficiale e si mette alle spalle una carriera da 'what if'. Cosa sarebbe potuto essere e non è stato per un fantasista sul quale aveva puntato nientemeno che il Manchester United di Sir Alex Ferguson ma che non ha rispettato le attese sul suo conto e ha poi vissuto una carriera in tono minore. Nelle scorse ore ha fatto sapere di voler appendere le scarpette al chiodo, a 37 anni.

Tosic ha scritto un lungo post sui social: "Purtroppo tutte le cose belle finiscono. Speravo che questo momento non arrivasse mai, ma sono sicuro che sia giunto il tempo di chiudere la mia carriera da calciatore. Da bambino sognavo di giocare per il Partizan, la Serbia e il Manchester United, ho avuto la fortuna di esaudire i miei desideri a 21 anni. Tanti trofei, vittorie, alti e bassi ma l'amore c'è sempre stato. Grazie alla mia famiglia, hanno reso possibile questo viaggio. Ringrazio gli allenatori, i compagni di squadra, chi è stato con me negli ultimi vent'anni. Sono particolarmente orgoglioso di aver rappresentato la Serbia per un decennio, ho sempre vissuto le partite in nazionale con uno spirito speciale. E un grazie ai tifosi dei club per i quali ho giocato, ho sempre sentito un supporto autentico. Lascio, amici, ma il calcio rimane sempre il mio amore e la passione più grande. Ci rivedremo in altri ruoli".

L'ultima tappa nella carriera da giramondo di Tosic lo aveva visto in azione in Grecia, con la maglia del PAS Lamia, dal quale era rimasto svincolato a luglio.