ufficiale il Taizhou Yuanda si ritira ed il serbo Tosic rimane senza squadra

Come sta succedendo a diversi altri club del calcio cinese, in queste ore il Taizhou Yuanda ha annunciato l'abbandono del campionato che lo ha visto competere nella seconda divisione locale.

Una scelta che svincola d'ufficio Zoran Tosic (33), arrivato un anno fa direttamente dal Partizan. La carriera dell'attaccante esterno nato a Zrenjanin è esemplare, e passa per squadre come Manchester United, Colonia e CSKA Mosca, oltre ad una massiccia partecipazione alle attività della Serbia con cui ha toccato la soglia delle 76 presenze con undici reti.