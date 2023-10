Meteora nella Lazio, oggi ambito da grandi club europei: c'è la fila per Pedro Neto

Nella Lazio non ha lasciato un grande segno del suo passaggio, era anche molto giovane a quel tempo, ma oggi Pedro Neto sta attirando su di sé l'interesse di alcune delle più grandi realtà del calcio europeo. È notizia di ormai qualche giorno fa che l'esterno di attacco classe 2000, nazionale portoghese, in forza al Wolverhampton sia seguito dall'Arsenal. E non sembrano esserci solo i Gunners.

Dall'Inghilterra, infatti, raccontano che il 23enne ex laziale possa presto diventare un obiettivo concreto del Liverpool, specialmente qualora i Reds dovessero cedere Salah, ipotesi plausibile per l'estate prossima. E sono interessate pure, tra le altre, anche Aston Villa e Atletico Madrid.