Portogallo, due rinunce per infortunio: Gonçalves e Neto non ci saranno in ritiro

La Nazionale portoghese deve fare i conti con due assenze importanti in vista delle sfide contro Irlanda e Armenia, valide per le qualificazioni ai Mondiali. Pedro Gonçalves, attaccante dello Sporting, e Pedro Neto, esterno del Chelsea, sono stati ufficialmente dispensati dal ritiro della Seleção a causa di problemi fisici.

La notizia è stata comunicata ieri sera dalla Federação Portuguesa de Futebol (FPF) attraverso una nota ufficiale. Nel caso di Pedro Neto, si tratta - come precisato nel comunicato - di "una decisione condivisa tra il dipartimento medico del Chelsea e la Direzione Sanitaria e di Performance della FPF, a causa di problemi fisici che ne limitano la piena disponibilità". Il giocatore aveva già saltato la trasferta della squadra di Maresca in Azerbaigian contro il Qarabag in Champions League, ma era poi sceso in campo da titolare sabato nella vittoria in Premier League contro il Wolverhampton.

Roberto Martínez, commissario tecnico del Portogallo, aveva già espresso qualche dubbio sulla sua convocazione: "Se potrà aiutare il Chelsea, potrà aiutare anche noi", aveva dichiarato venerdì. Per quanto riguarda Pedro Gonçalves, l’attaccante dello Sporting si è infortunato nella partita di campionato contro il Santa Clara ed è stato dichiarato non idoneo a partecipare al ritiro. Martínez disporrà dunque di 24 giocatori, che si ritroveranno oggi pomeriggio alla Cidade do Futebol, con l’allenamento fissato alle ore 18.