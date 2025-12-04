Chelsea, Pedro Neto: "Sconfitta difficile da accettare. Assumiamoci le responsabilità"

Al termine del match vinto nettamente per 3-1 dal Leeds, il giocatore del Chelsea Pedro Neto ha commentato ai microfoni dei media: "Loro sono stati migliori di noi in tutto stasera, è difficile da accettare. Dobbiamo imparare da questo. Dobbiamo schiarirci le idee perché può succedere. A volte succede, e abbiamo una brutta giornata. Oggi dobbiamo assumerci la responsabilità, tutti noi.

A volte succede. Siamo umani. Abbiamo avuto un mese davvero buono; è solo una brutta giornata. Se chiedete ai giocatori, tutti vogliono vincere ogni partita, ma può succedere. Dobbiamo imparare da questa esperienza. Ora è il momento di concentrarci sul Bournemouth e di sistemare le cose sabato".

Il programma completo

Martedì 2 dicembre

Newcastle - Tottenham 2-2

Bournemouth - Everton 0-1

Fulham - Manchester City 4-5

Mercoledì 3 dicembre

Arsenal - Brentford 2-0

Brighton - Aston Villa 3-4

Burnley - Crystal Palace 0-1

Wolves - Nottingham Forest 0-1

Leeds - Chelsea 3-1

Liverpool - Sunderland 1-1

Giovedì 4 dicembre

Manchester United - West Ham

CLASSIFICA

1. Arsenal 33

2. Manchester City 28

3. Aston Villa 27

4. Chelsea 24

5. Crystal Palace 23

6. Sunderland 23

7. Brighton 22

8. Liverpool 22

9. Manchester United 21*

10. Everton 21

11. Brentford 19*

12. Bournemouth 19

13. Tottenham 19

14. Newcastle 19

15. Fulham 17

16. Nottingham Forest 15

17. Leeds 14

18. West Ham 11*

19. Burnley 10*

20. Wolverhampton 2