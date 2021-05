Mijatovic contro Hazard: "Pensa che l'Europeo sia più importante, ma i soldi li prende dal Real"

vedi letture

Predrag Mijatović, ex attaccante tra le altre del Real Madrid ma con un passato anche in Italia, alla Fiorentina, è intervenuto sulle frequenze di Cadena Ser, parlando con toni duri di Eden Hazard, sempre più nell'occhio del ciclone per le sue deludenti prestazioni con la maglia del Real, che oggi non farà parte della squadra, in campo contro il Villarreal: "Hazard? E' già piuttosto preoccupante che non faccia parte della gara che decide tutta la stagione. Pensa che l'Europeo con il Belgio sia più importante della Liga, ma dimentica che chi lo paga è il Real Madrid".