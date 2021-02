Milan-Stella Rossa, Ivanic: "Due nostre grandi partite. Non so se essere più orgoglioso o triste"

vedi letture

Mirko Ivanic, ieri fra i migliori in campo dello Stella Rossa contro il Milan, commenta la qualificazione solo sfiorata contro i rossoneri: "Non so se sono più triste o più orgoglioso di quello che abbiamo fatto in queste due partite. Abbiamo giocato con un giocatore in meno, abbiamo fatto del nostro meglio. Spero che gli spettatori si siano divertiti. Abbiamo giocato due belle partite".