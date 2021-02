Stella Rossa, Ivanic ci crede: "Impazienti di affrontare il Milan. Risultato? Dico 3-0 per noi"

Mirko Ivanic, centrocampista della Stella Rossa, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani sera contro il Milan: "Una grande partita che aspettiamo da molto tempo e che abbiamo preparato nei minimi dettagli. Non vediamo l'ora che sia domani per giocare, faremo vedere di cosa siamo capaci e dimostreremo di non essere arrivati ai sedicesimi per caso. Il Milan è una squadra fantastica e per noi sarà un onore affrontarli. Loro sono favoriti ma noi daremo tutto per giocarcela. Che risultato vorrei? 3-0 per noi".