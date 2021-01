Miranda strappa applausi col Betis: il Barça vuole riportarlo a casa come erede di Jordi Alba

Il Barcellona vuole riportare a casa Juan Miranda. Come scrive oggi Mundo Deportivo, le ottime prestazioni del laterale spagnolo con la maglia del Betis non sarebbero passate inosservate in Catalogna, tanto che i blaugrana starebbero pensando di puntare sul classe 2000 come erede naturale di Jordi Alba sulla fascia sinistra. Miranda, attualmente in prestito in biancoverde ma sempre di proprietà del Barça, in questa stagione ha collezionato finora 9 presenze con 2 gol e 1 assist. Ricordiamo che in passato era stato cercato anche dalla Juventus.