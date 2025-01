Ufficiale Mislav Orsic ha trovato squadra: l'ex Dinamo Zagabria ha firmato col Pafos

Lo scorso 23 dicembre, dopo un anno e mezzo, era terminata la sua avventura in Turchia. Oggi Mislav Orsic torna in pista: l'esterno offensivo croato, che in Italia ha vestito brevemente la maglia dello Spezia, è un nuovo giocatore del Pafos FC, club cipriota.

Orsic, che ha compiuto 32 anni pochi giorni fa, ha giocato anche con Dinamo Zagabria, Southampton, Rijeka, Ulsan Hyundai, Celje e Trabzonspor, con cui aveva risolto il contratto un mese fa. Vanta anche 27 presenze con la nazionale croata e due reti.