Missione compiuta, il Norwich City è matematicamente promosso in Premier League

Il Norwich torna in Premier League...senza neanche giocare. Dopo i risultati di questo pomeriggio, con lo Swansea terzo in classifica che non è andato oltre il 2-2 in casa con il Wycombe, il Norwich conquista la matematica promozione in Premier League senza neanche dover disputare la gara di questa sera contro il Bournmouth. La capolista, quando mancano 4 giornate al termine del campionato ha 90 punti in classifica, 14 in più dello Swansea: scatta quindi la promozione matematica.