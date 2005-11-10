Ufficiale Newcastle, ecco l'erede di Gordon. Quasi 50 milioni all'Hoffenheim per l'ivoriano Toure

Il Newcastle ha ufficializzato l'acquisto di Bazoumana Touré, esterno offensivo ivoriano di 20 anni arrivato dall'Hoffenheim con un contratto di lunga durata. Il costo dell'operazione non è stato reso noto ma si parla di una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Reduce dalla partecipazione al Mondiale 2026 con la Costa d'Avorio, dove ha collezionato tre presenze contribuendo al raggiungimento della fase a eliminazione diretta, Touré è il secondo rinforzo estivo dei Magpies dopo l'ingaggio del portiere francese Ewen Jaouen.

L'esterno non ha nascosto l'entusiasmo per la nuova avventura in Premier League. "Sono davvero molto felice di essere qui. Giocare in Premier League, in un grande club come il Newcastle, era il mio sogno fin da bambino. Qui c'è un ambiente che sembra una famiglia e questo mi aiuterà a esprimere il mio massimo potenziale. Darò tutto ogni giorno per questa maglia", ha dichiarato il nuovo acquisto.

Anche il tecnico Eddie Howe ha accolto con soddisfazione l'arrivo del giovane ivoriano. "Siamo molto contenti di aver portato Bazoumana al Newcastle. Ha già dimostrato il suo valore in uno dei principali campionati europei e ha maturato esperienza internazionale con la Costa d'Avorio, soprattutto durante il Mondiale. Pensiamo abbia un margine di crescita enorme e possa offrirci caratteristiche diverse in attacco". Sulla stessa linea il direttore sportivo Ross Wilson, che ha sottolineato il lavoro svolto per chiudere l'operazione: "È un talento giovane, ambizioso e desideroso di migliorare. Lo seguiamo da tempo e abbiamo lavorato al trasferimento anche mentre era impegnato al Mondiale. Siamo convinti che qui potrà continuare il suo percorso di crescita".

Cresciuto nell'ASEC Mimosas, Touré ha conquistato il campionato ivoriano prima di trasferirsi nel 2024 agli svedesi dell'Hammarby, dove si è messo in mostra con otto reti in 23 partite. Le sue prestazioni gli sono valse il passaggio all'Hoffenheim nel febbraio 2025. In Germania ha disputato 45 gare complessive, firmando cinque gol e nove assist nell'ultima stagione, contribuendo al quinto posto della squadra e alla qualificazione in Europa League. Debuttante con la nazionale nell'ottobre 2025, si è poi ritagliato un posto importante al Mondiale 2026.