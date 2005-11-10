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Oliver Glasner è il nuovo allenatore del Nottingham Forest: "C'è un progetto importante"

Oliver Glasner è il nuovo allenatore del Nottingham Forest: "C'è un progetto importante" TUTTOmercatoWEB
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Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 11:41Calcio estero

Il Nottingham Forest ha annunciato ufficialmente la nomina di Oliver Glasner come nuovo allenatore della prima squadra, aprendo così un nuovo capitolo tecnico per il club. Considerato uno dei tecnici più stimati e innovativi del calcio europeo, Glasner arriva al Forest con una reputazione consolidata nella crescita dei giocatori, nella costruzione di squadre propositive e nell’abilità di ottenere risultati ai massimi livelli. Il club ha sottolineato come la sua leadership, la competenza tattica e la mentalità vincente rappresentino il profilo ideale per guidare la squadra nella prossima fase del progetto sportivo.

Il tecnico austriaco vanta un curriculum europeo di assoluto rilievo: ha vinto sia l’Europa League sia la Conference League. Ha guidato il Wolfsburg alla qualificazione in Champions League e successivamente ha portato l’Eintracht Francoforte alla vittoria dell’Europa League 2021/22, primo trofeo europeo del club dopo oltre quarant’anni. Nell’ultima esperienza, Glasner ha avuto un impatto immediato anche in Inghilterra, conquistando la FA Cup alla prima stagione completa, seguita dal Community Shield e successivamente dalla Conference League.

Nel suo primo intervento, il nuovo allenatore ha espresso entusiasmo: "Sono felice di essere qui. Dalle prime conversazioni ho capito che esiste una visione chiara e una grande fiducia nel progetto. Vogliamo costruire qualcosa di importante insieme e rendere orgogliosi i tifosi". Sulla stessa linea il proprietario Evangelos Marinakis, che ha parlato di ambizione condivisa e volontà di riportare il club ai massimi livelli in Inghilterra ed Europa. "Non vogliamo solo competere, vogliamo vincere", ha dichiarato, sottolineando la fiducia totale nel nuovo tecnico per guidare questa nuova fase.

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