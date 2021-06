Monaco su Boateng? Mitchell: "Kovac lo conosce, ma abbiamo un progetto molto diverso"

vedi letture

Giornata di conferenze in casa Monaco. Il ds Paul Mitchell hanno presentato le strategie per il prossimo mercato, a cominciare dal presunto interesse per Jerome Boateng: "Jérôme è un professionista straordinario, Niko conosce il suo profilo, ma il nostro progetto è diverso. Siamo più negli investimenti a lungo termine, acquisteremo giocatori di prospettiva. Siamo sempre molto attivi su questo fronte, tutto l'anno. L'Europeo sta portando alla luce diversi ottimi elementi, ma i giocatori a cui miriamo non sono necessariamente coinvolti nella manifestazione. Lavoriamo per poter mettere in piedi un gruppo giovane con tanta qualità. Qualsiasi profilo che possa unirsi a noi dovrà portare un valore aggiunto. Gil Dias? Al 99% andrà via".