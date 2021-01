Mourinho: "Klopp? Non lo considero un amico, ci conosciamo poco. C'è solo rispetto"

José Mourinho ha fatto gli auguri a Brendan Rodgers e Nuno Espirito Santo, colleghi che sono nati il suo stesso giorno. Allo stesso tempo, ha specificato quale sia il suo rapporto con Nuno Espirito Santo: "Non ho il numero di Brendan Rodgers ma ho quello di Espirito Santo. Ieri ho fatto gli auguri a Nuno ma non a Brendan, quindi utilizzo voi per farlo. Siamo nati in tre nello stesso giorno ed è difficile dimenticarlo quando si è amici. Io amico di Klopp? No, non ho mai trascorso del tempo con lui. Nuno è stato mio giocatore, con Brendan ho trascorso un paio di anni nello stesso club. Quando si ha qualcosa in comune e si conosce bene una persona, allora si può dire che è amica. Con Jurgen ci vediamo 5' prima e dopo la partita, cosa potrei dire? È un collega che rispetto, non ho alcun problema con lui e che credo che per lui sia lo stesso"