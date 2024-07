Ufficiale Mourinho piazza un esubero: il Fenerbahce cede Ortakaya in prestito in Belgio

Non solo i colpi in entrata, il Fenerbahce è attivo sul mercato anche per piazzare gli esuberi. Tra questi c'era anche Emir Ortakaya, difensore centrale classe 2004. Già la scorsa stagione il club turco aveva dato il calciatore in prestito al Kocaelispor in 1.Lig, ossia la seconda divisione del calcio locale.

Adesso, invece, per il ventenne nativo di Ankara c'è alle porte una nuova esperienza, lontano dalla Turchia, precisamente in Belgio: il KVC Westerlo ha infatti annunciato l'arrivo a titolo temporaneo del giocatore, per il quale si tratterà della prima esperienza in prima divisione. Di seguito l'annuncio sui social.