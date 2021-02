Musiala è il più giovane inglese a segnare in Champions. Solo Bojan lo batte per precocità

Con la rete di questa sera contro la Lazio il centrocampista Jamal Musiala è diventato il più giovane calciatore inglese a segnare in Champions League. Con 17 anni e 363 giorni il calciatore del Bayern è inoltre secondo solo all’ex Barcellona Bojan che nel 2007/08 contro lo Schalke 04 andò a segno ad appena 17 anni e 271 giorni.

17 - Jamal Musiala is the second-youngest player to score in the knockout stages of the UEFA Champions League, after Bojan (17 years and 217 days), who netted against Schalke in the quarter-finals in 2007-08. Burgeoning. https://t.co/yTSsq2h2IH

— OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2021