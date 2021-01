Muslera torna in campo dopo 221 giorni: "Periodo tremendo, ringrazio chi mi è stato vicino"

vedi letture

Lo scorso 14 giugno si era fratturato tibia e perone in uno scontro di gioco. Ieri, finalmente, è terminato il calvario di Fernando Muslera: il portiere uruguaiano è tornato in campo nella sfida vinta dal Galatasaray contro il Denizlispor (6-1), dopo ben 221 giorni. L'ex Lazio ha parlato al termine della partita: "Ho passato 7 mesi molto complicati. L'infortunio e la morte di mia madre... In questo periodo, la mia famiglia, i miei compagni di squadra e l'allenatore mi sono stati sempre vicini. Abbiamo pensato che sarebbe stato meglio tornare oggi. È stato un periodo molto difficile, ma oggi sono tornato in campo con una bellissima vittoria. Grazie a tutti".